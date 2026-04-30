Cantori e musicisti animano l'Appennino per il Calin di Maggio

Questa notte torna una delle più importanti manifestazioni folkloristiche delle alte valli piacentine, il Calin di Maggio, una delle tradizioni più autentiche di Marsaglia e di tanti borghi del nostro Appennino.

Appuntamento quindi alle 20.30 davanti al municipio di Corte Brugnatella, in piazza Severino Balletti, dove cantori e musicisti, dopo il saluto degli amministratori comunali, con il primo cittadino Renato Bertonazzi, daranno il via alla manifestazione percorrendo le vie del paese, rinnovando un appuntamento che attira anche molti giovani alla riscoperta delle tradizioni di un tempo. Per l’occasione ai cantori verrà consegnato un ricordo speciale sponsorizzato anche dalla Pro loco di Marsaglia, guidata dalla presidente Simona Garilli.

Quest’anno ricorre il 45esimo anniversario dell’edizione “moderna” della manifestazione. Risale infatti al 1981 la prima edizione promossa, come evento culturale, dall’allora amministrazione comunale, trasformando un evento spontaneo, risalente alla notte dei tempi, in un evento di carattere popolare, organizzato nel capoluogo del Comune di Corte Brugnatella. Infatti, dalle interviste raccolte dai vari cantori storici nel corso delle tante edizioni, molti residenti a Marsaglia ma originari delle parrocchie di Ozzola, Pieve di Montarsolo, Confiente, Brugnello e MarsagliaVecchia, ricordavano la comune tradizione canora, poi unita a Marsaglia.

Il Canta maggio In tutto l’Appennino

Sono diversi gli appuntamenti anche in tutte le alte valli. Tra i più tradizionali e partecipati, va ricordato sicuramente l’appuntamento di stasera dalle 19 a Vernasca: la serata parte con l’apertura degli stand gastronomici, con proposte di piatti tipici del territorio. Dalle 21 il paese si anima con il giro per le vie del centro insieme al coro dei maggianti, tra canti e momenti di festa, seguiti da danze popolari in piazza con Ringo Story. A Coli, invece, il ritrovo è per domani al mattino presto, alle 8.30, perché poi si festeggia tutto il giorno, percorrendo le frazioni, fino alla cena a Gavi alle 21.

di Paolo Carini