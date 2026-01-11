Caos di Capodanno a Castello, spunta una pistola

Tra chi sparava fuochi e petardi a tutto spiano la notte di Capodanno in piazza XX Settembre a Castel San Giovanni, c'era anche un «pistolero». Dalle immagini delle decine di telecamere che gli agenti della Polizia locale stanno passando al setaccio ne è spuntato uno in cui si vede una persona che spara con una pistola. Un gesto folle, insensato, tanto più perché compiuto in maniera del tutto gratuita, da chi con ogni probabilità in quel momento è in preda all’euforia e non trova niente di meglio da fare, per esternare questa sua euforia, se non mettersi a sparare. Il tutto in pieno centro storico, a poca distanza da persone, case, oggetti. «Al momento – dice il comandante della Polizia locale Marco Andolfi – sono in corso una serie di accertamenti. Stiamo valutando i filmati delle telecamere, unitamente alle decine di filmati che sono circolati via social». «Il lavoro – aggiunge -, come si può comprendere, non è per nulla semplice ma siamo fiduciosi di poter arrivare presto ad individuare la persona in questione».