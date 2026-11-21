Caos pendolari, «Dopo i guasti siamo lasciati soli»
Due casi, da Greco Pirelli e da Milano Centrale. Una passeggera: «Il viaggio diventato un incubo». I pendolari: senso di abbandono
Filippo Lezoli
|1 ora fa
Un treno giunto ieri al binario 1 della stazione di Piacenza proveniente da Greco Pirelli - © Libertà/Filippo Lezoli
Definirlo il lunedì nero dei pendolari sarebbe sbagliato, perché gli oltre 4mila piacentini che per lavoro fanno la spola fra Piacenza e Milano di giorni come lo scorso lunedì, in un anno, ne vivono parecchi. Ascoltandoli, però, c’è qualcosa di ancora più importante del disservizio e delle ore accumulate per un viaggio breve. Quel qualcosa è riassumibile in due parole: “abbandono”, e “rassegnazione”. La storia raccontata da una pendolare li riassume entrambi.
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