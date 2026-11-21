Definirlo il lunedì nero dei pendolari sarebbe sbagliato, perché gli oltre 4mila piacentini che per lavoro fanno la spola fra Piacenza e Milano di giorni come lo scorso lunedì, in un anno, ne vivono parecchi. Ascoltandoli, però, c’è qualcosa di ancora più importante del disservizio e delle ore accumulate per un viaggio breve. Quel qualcosa è riassumibile in due parole: “abbandono”, e “rassegnazione”. La storia raccontata da una pendolare li riassume entrambi.