Caos sui comprensivi, cambia il 95% dei prof. Protesta alla Faustini

Non si placa il dibattito attorno alla nascita degli istituti comprensivi a Piacenza. Dopo la levata di scudi delle famiglie degli alunni della scuola Dante, ora tocca ai genitori degli studenti della Faustini alzare la voce. In particolare si tratta di due sezioni, la E e la F, che attualmente sono dislocate nella sede della primaria Alberoni nell’omonima via (mentre le sezioni A, B, C e D sono al Mazzini): «Ci hanno detto che amministrativamente andremo a far parte dell’istituto comprensivo numero 2 (il plesso dei Pontieri, dietro palazzo Farnese, ndr). Ma questo nel concreto significa che perderemo tutti i progetti in essere e soprattutto la continuità didattica – spiegano alcuni genitori di alunni della sezione F – i nostri figli cambieranno infatti il 95% degli insegnanti che hanno. È una cosa sensata? A noi non sembra proprio. Di fatto siamo la Cenerentola delle classi».

Nella nuova scuola finanziata con sette milioni di fondi Pnrr gli studenti della media Faustini non dovrebbero mettere piede: «Ci è stato garantito che non ci sarà nessun trasferimento fisico – spiegano i genitori – tuttavia a preoccuparci è una cosa più importante: il cambio amministrativo».