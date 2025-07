Carabinieri di Castello, ipotesi caserma nella ex cantoniera

I carabinieri di Castelsangiovanni hanno bisogno di una nuova sede. La ex casa cantoniera potrebbe ospitare i nuovi locali. L'ipotesi è stata già condivisa con il comando provinciale e uno studio di massima è stato inviato al Ministero dell'Interno. La ex casa cantoniera era stata acquistata dall'ente pubblico locale per farne alloggi di edilizia residenziale da destinare alle giovani coppie. "In seguito – precisa l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati – tale indirizzo è stato cambiato, perché nel frattempo si è fatta avanti l’esigenza di trovare nuovi spazi per i carabinieri". "Ovviamente – dice ancora Bollati – scelta la destinazione ora bisogna trovare i finanziamenti giusti ma nel frattempo – aggiunge – uno studio di massima lo abbiamo già inviato in visione al Ministero dell’Interno". Rispetto al passato, quindi, ora l’ipotesi sembra acquistare maggiore concretezza. Restano però, particolare non di poco conto, da trovare i finanziamenti.