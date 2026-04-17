Carabinieri piacentini, doppio riconoscimento al Reparto Operativo

Riconoscimento per due ufficiali del Reparto Operativo dei Carabinieri di Piacenza. La cerimonia è avvenuta nella mattinata di giovedì 16 aprile nella sede del Comando Provinciale di via Beverora e presieduta dal Comandante Provinciale, colonnello Pierantonio Breda.

Il Tenente Colonnello Michele Laghi ha ricevuto la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, prestigiosa onorificenza che viene concessa dal Presidente della Repubblica e che premia una lunga attività di servizio svolta con costanza, disciplina e merito. Difatti, agli anni di servizio effettivamente prestati si sommano il periodo di comando ed i periodi di servizio nei Reparti Operativi e la partecipazione alle operazioni di pace in teatri operativi esteri. Un riconoscimento particolarmente significativo, che testimonia non solo la durata del percorso professionale, ma anche il valore umano e istituzionale espresso nel tempo.

Il Maggiore Michele Mezzetti, anch’egli in servizio presso il Reparto Operativo dell’Arma piacentina, è stato promosso al grado di Tenente Colonnello, traguardo che rappresenta il giusto riconoscimento per l’impegno, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati nell’espletamento dei delicati incarichi ricoperti. Il Comandante Provinciale ha voluto rivolgere ai due ufficiali parole di vivo apprezzamento, sottolineandone la dedizione, la competenza e il contributo assicurato quotidianamente all’attività dell’Arma sul territorio.

La cerimonia si è svolta in un clima di sobrietà e partecipazione, segnando un momento di orgoglio per l’intero Reparto Operativo dei Carabinieri di Piacenza e, più in generale, per tutta l’Arma piacentina.