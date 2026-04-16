Cartoni fuori dal locale in anticipo, al barista multa da 216 euro

Oltre 200 euro di multa, per la precisione 216, per avere esposto due cartoni un paio d’ore prima del ritiro previsto. È quanto è successo a un barista piacentino della zona di quartiere Roma che si è visto comminare una sanzione salata per non avere rispettato gli orari di esposizione della carta previsti da Iren.

A raccontarlo è proprio il titolare del pubblico esercizio, rammaricato per quanto è accaduto ma anche arrabbiato per una multa che giudica «spropositata».

«È accaduto all’inizio di gennaio – spiega il barista – alla mattina, saranno state le nove e mezza o al massimo le dieci, mia moglie ha aperto due imballaggi di cartone e dato che nel giro di un paio d’ore avremmo dovuto esporli li ha posizionati fuori in un angolo del marciapiede in modo da non intralciare il passaggio e da non creare problemi. Non piace neppure a me avere del disordine dentro o fuori il bar ,per cui cerchiamo sempre di posizionare i rifiuti per la raccolta in modo ordinato».