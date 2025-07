Case popolari, pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse

alloggi Erp e l'elenco definitivo delle istanze escluse, con riferimento al bando aperto tra il 1° marzo e il 2 maggio 2025. Sono pubblicati sul sito del Comune di Piacenza , all'Albo Pretorio online e affissi, in formato cartaceo, presso l'ufficio abitazioni e diritto alla casa al piano terra della sede di via Beverora 57, la graduatoria definitiva per l'assegnazione deglie l'elenco definitivo delle istanze escluse, con riferimento al bando aperto tra il 1° marzo e il 2 maggio 2025.

Le domande ammesse - 320 su un totale di 440 pervenute - sono ordinate in base alla posizione e identificate con le iniziali di nome e cognome del richiedente, data di nascita e punteggio attribuito. Per quanto riguarda le esclusioni, le pratiche sono in ordine alfabetico e riportano, anche in questo caso, le iniziali anagrafiche oltre alla data di nascita.