Castel San Giovanni, dalla cena bianca 3.400 euro per Amop

Hanno risposto circa ottanta commensali all’invito delle Pro loco a partecipare, lunedì sera, alla cena bianca organizzata in piazza XX Settembre, a Castel San Giovanni. Il ricavato della serata, circa 3.400 euro, sarà devoluto a favore di Amop, l’associazione che da oltre vent’anni cerca di migliorare le condizioni di cura dei malati oncologici.

I castellani non si sono fatti pregare. Indossato un indumento di colore bianco si sono dati convengo nella piazza cuore della città, per assaporare i piatti preparata di volontari di ben sette associazioni. In testa la Pro loco di Castello, insieme agli amici delle associazioni in arrivo da Castelvetro, Gragnano, Ziano, Rottofreno, Sarmato e Amis ad San Niculò.