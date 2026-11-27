La Polizia locale di Castel San Giovanni potrà utilizzare taser, spry al peperoncino e manganello e potrà applicare il daspo urbano. Il consiglio comunale sta per approvare il Regolamento Comunale di Polizia e Decoro Urbano, ultimo passaggio propedeutico all'entrata in vigore dei nuovi strumenti.

La misura era già stata introdotta due anni fa, a fine 2024, ma per diventare operativa occorreva rivedere il Regolamento di Polizia e Decoro Urbano. Ora, dopo mesi di lavoro che ha impegnato commissari di maggioranza e minoranza in un certosino lavoro di revisione di ogni singolo comma dei 36 articoli, si è arrivati alla quadra. Sabato il via libero in consiglio comunale, dopodichè le misure diventeranno operative.

Il regolamento contiene inoltre una miriade di prescrizioni che vanno vanno dal divieto di sputare al divieto di deturpare e imbrattare con graffiti e scritte e edifici pubblici e privati fino all'obbligo di mantenere in buono stato le proprietà private.

Per i minorenni sorpresi a spacciare o consumare stupefacenti si dà facoltà alla Polizia locale di attivare i servizi sociali o il Sert, mentre il comune si impegna a promuovere programmi di educazione alla legalità. Le sanzioni previste viaggiano da una media di 25 a 500 euro.