Castel San Giovanni, l’ascensore in stazione è ancora fermo

«Nonostante gli annunci di Ferrovie l’ascensore alla stazione dei treni è ancora fermo». È l’ennesima segnalazione di un utente che si serve della stazione dei treni di Castel San Giovanni.

«In agosto – dice il pendolare – non ho utilizzato la stazione perché ero in ferie ed ero fiducioso del fatto che al rientro dalle vacanze avrei finalmente potuto servirmi dell’ascensore. Al rientro - aggiunge - sono andato in stazione e niente, l’ascensore è ancora fermo. Non solo non funziona, ma è evidente che i lavori devono ancora essere finiti e questo nonostante le promesse fatte poche settimane fa da Ferrovie».

In una nota a inizio estate Rfi aveva infatti annunciato: «La macchina dell’ascensore è già stata installata e verrà messa in servizio quando sarà ultimato il cantiere al marciapiede, che al momento è previsto per la fine di luglio». Prima ancora si era parlato di febbraio, ma ad oggi l'ascensore è ancora fermo. «A perderci sono le persone che hanno difficoltà di movimento» fa notare il pendolare. Se per l’ascensore bisogna attendere va meglio per quel che riguarda il decoro della stazione. Gran parte delle scritte che comparivano sui muri sono state cancellate e le montagnole di rifiuti lungo i binari sono sparite.