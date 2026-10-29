Castel San Giovanni si ricopre di cioccolato
In arrivo la nuova edizione di Cioccolandia, il maxi evento organizzato dalla Pro loco, Tante le iniziative - dolci - in programma
Mariangela Milani
|1 ora fa
Uno scatto alla presentazione della nuova edizione di Cioccolandia
A Castel San Giovanni sabato 7 e domenica 8 novembre scatta l'ora di Cioccolandia. Motore dell’evento sarà la Pro loco, i cui volontari da mesi sono al lavoro per allestire il maxi evento.
Si partirà sabato quando piazza XX Settembre sarà occupata da artigiani del cioccolato. Tutt’attorno ci saranno gazebo con hobbisti, stand di prodotti alimentari, bacarelle vintage, animazioni itineranti come l’immancabile Willy Wonka. Alle 14,30 in piazza XX Settembre ci sarà il via ufficiale, seguito dal contestuale taglio della torta Rita, per poi spostarsi subito dopo ini via Verdi per il taglio del salame di Cioccolata, simbolo di Cioccolandia per eccellenza. In San Rocco si potrà gustare il dolce Morettino.
Non mancheranno laboratori per bambini, stand delle scuole e degli studenti del Raineri Marcora. Sul sagrato della Collegiata verranno distribuiti gli anolini di cioccolata. Ci saranno moto e gonfiabili per i bambini.
Domenica si replica con un ospite d’eccezione. Il noto chef, volto più che noto della tv, Daniele Persegani per il secondo anno allestirà uno show cooking all’ombra dei portici dell’ex palazzo comunale.
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