Castell'Arquato, in arrivo metà dei parcheggi a pagamento

Le strisce blu, sinonimo di area di parcheggio a pagamento, arrivano a Castell'Arquato. Rientrano in un “pacchetto strade”, il valore complessivo è compreso tra 150 e i 160mila euro, che include anche la realizzazione di due dissuasori di velocità e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. «Siamo in dirittura d’arrivo – dichiara il sindaco Ivano Rocchetta – . Inizieremo con il rifacimento delle strisce bianche nel capoluogo e nelle frazioni: la priorità saranno le aree in prossimità delle scuole e gli attraversamenti pedonali, poi tutte le strade comunali e quelle provinciali all’interno del centro abitato».