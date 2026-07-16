Castell’Arquato, si rompe la caviglia sul greto dell’Arda: soccorso un 17enne

Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, ai Molini Gobbi di Castell’Arquato, dove un ragazzo classe 2008 è rimasto ferito mentre si trovava sul greto del fiume Arda. Il giovane, originario di Milano, si è procurato una frattura alla caviglia e non è riuscito a rientrare autonomamente. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino Monte Alfeo, i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola e i volontari della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola. Il ragazzo è stato raggiunto e affidato alle cure dei sanitari per il successivo trasferimento in ospedale.