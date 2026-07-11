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«Discoteca all’aperto fino a tarda notte, non resistiamo più»

Ai Dossarelli, ma il disturbo arriva fino al Capitolo,  a Gerbido e Mortizza

Gabriele Faravelli
|42 minuti fa
Un gruppo di cittadini che hanno avviato la protesta
Un gruppo di cittadini che hanno avviato la protesta
1 MIN DI LETTURA
Una “discoteca a cielo aperto” in piena zona industriale, con musica talmente alta che la si sente fin nei paesi vicini e una crescente situazione di degrado alla quale non si riesce a porre un rimedio. I residenti del Capitolo, di Gerbido e di Mortizza non ce la fanno più, da ormai due mesi lamentano un disturbo alla quiete pubblica da parte di un gruppo di persone che per tre o quattro giorni alla settimana si ritrovano nei pressi del venditore ambulante parcheggiato in strada dei Dossarelli e “sparano” musica a tutto volume fino a notte fonda lasciando anche sporcizia e rifiuti.
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