«Discoteca all’aperto fino a tarda notte, non resistiamo più»

Una “discoteca a cielo aperto” in piena zona industriale, con musica talmente alta che la si sente fin nei paesi vicini e una crescente situazione di degrado alla quale non si riesce a porre un rimedio. I residenti del Capitolo, di Gerbido e di Mortizza non ce la fanno più, da ormai due mesi lamentano un disturbo alla quiete pubblica da parte di un gruppo di persone che per tre o quattro giorni alla settimana si ritrovano nei pressi del venditore ambulante parcheggiato in strada dei Dossarelli e “sparano” musica a tutto volume fino a notte fonda lasciando anche sporcizia e rifiuti.