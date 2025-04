Castello, frontale all'incrocio: due donne all'ospedale

Due donne sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni dopo essersi scontrate all'incrocio tra via Bottarone e via fratelli Bandiera, a Castel San Giovanni. Le due auto, una fiat Panda e una Peugeot, sono andate distrutte in seguito all'impatto frontale. All'origine potrebbe esserci il mancato rispetto di una precedenza. Sul posto agenti della Polizia locale, vigili del fuoco e il 118. Le due donne non sarebbero in pericolo di vita.