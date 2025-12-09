Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Castello, le luci natalizie fanno le bizze: al lavoro per riaccenderle

Guasto a un quadro elettrico ha lasciato al buio una parte delle luminarie che abbelliscono il centro della cittadina

Mariangela Milani
|2 ore fa
Castello, le luci natalizie fanno le bizze: al lavoro per riaccenderle
1 MIN DI LETTURA
Luminarie  spente durante il fine settimana. Metà del centro storico di Castelsangiovanni è rimasto senza luci di Natale. Colpa di un guasto al quadro elettrico che le alimenta. I tecnici, nonostante la giornata di festa, sono corsi ai ripari e in serata si sono riaccese. Nel fine settimana a restare al buio (ma i lampioni dell’illuminazione pubblica erano comunque accesi) sono stati il primo tratto di corso Matteotti, da piazzale Gramsci a piazza XX Settembre, e la grande carrozza con il cavallo che illuminano piazza cardinale Casaroli. «Si è trattato di un guasto al quadro che ha interessato una parte di luminarie» ha reso noto la sindaca Valentina Stragliati.

Gli articoli più letti della settimana