Castello, le luci natalizie fanno le bizze: al lavoro per riaccenderle

Luminarie spente durante il fine settimana. Metà del centro storico di Castelsangiovanni è rimasto senza luci di Natale. Colpa di un guasto al quadro elettrico che le alimenta. I tecnici, nonostante la giornata di festa, sono corsi ai ripari e in serata si sono riaccese. Nel fine settimana a restare al buio (ma i lampioni dell’illuminazione pubblica erano comunque accesi) sono stati il primo tratto di corso Matteotti, da piazzale Gramsci a piazza XX Settembre, e la grande carrozza con il cavallo che illuminano piazza cardinale Casaroli. «Si è trattato di un guasto al quadro che ha interessato una parte di luminarie» ha reso noto la sindaca Valentina Stragliati.