Castello, le luci natalizie fanno le bizze: al lavoro per riaccenderle
Guasto a un quadro elettrico ha lasciato al buio una parte delle luminarie che abbelliscono il centro della cittadina
Mariangela Milani
|2 ore fa
Luminarie spente durante il fine settimana. Metà del centro storico di Castelsangiovanni è rimasto senza luci di Natale. Colpa di un guasto al quadro elettrico che le alimenta. I tecnici, nonostante la giornata di festa, sono corsi ai ripari e in serata si sono riaccese. Nel fine settimana a restare al buio (ma i lampioni dell’illuminazione pubblica erano comunque accesi) sono stati il primo tratto di corso Matteotti, da piazzale Gramsci a piazza XX Settembre, e la grande carrozza con il cavallo che illuminano piazza cardinale Casaroli. «Si è trattato di un guasto al quadro che ha interessato una parte di luminarie» ha reso noto la sindaca Valentina Stragliati.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sequestrati in villa per un'ora e mezza e rapinati di soldi e gioielli
2.
«Albergo distrutto dai minori stranieri». Il Comune paga 50mila euro
3.
Si perde tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo: ritrovato a tarda sera
4.
Aggredita da uno sconosciuto con una mannaia, a Milano gesto folle contro una donna piacentina