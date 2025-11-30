Castello, pronto il piano di fattibilità della tangenziale nord-ovest

Il piano di fattibilità tecnico economico della tangenziale nord ovest di Castel San Giovanni è pronto e sta per essere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture. Nel frattempo, il concessionario dell’A21, il comune di Castello e la Provincia, firmeranno la convenzione in attesa - in tempi più lunghi - del progetto definitivo con il piano degli espropri. Se ne è avuta notizia durante l'ultima seduta del consiglio dove il dibattito è tornato ad infiammarsi attorno alle compensazioni dovute dalla logistica. Ad accendere gli animo è stata la presentazione di due mozioni della minoranza di "Piacere Castello" a cui la maggioranza ha risposto con una sua mozione. Il risultato è stata una discussione fiume dove ognuno è rimasto sulle sue posizioni.