Castelsangiovanni ricorda Nicoletta Palladini
Celebrazione nella chiesa di San Rocco per le vittime sul lavoro. Tre anni fa l'operaia morì schiacciata da un macchinario alla vetreria di Borgonovo
Mariangela Milani
|3 minuti fa
Visita delle autorità sulla tomba di Nicoletta Palladini. Con loro i familiari dell'operaia (foto Bersani)
Nella chiesa di San Rocco a Castelsangiovanni è stata celebrata una messa in ricordo di tutte le vittime sul lavoro. Tra i nomi menzionati durante la celebrazione, quello dell'operaia Nicoletta Palladini.
Sono passati ormai tre anni da quando l'operaia cinquantenne perse la vita durante il suo turno di lavoro in Vetreria, a Borgonovo. Da allora il tempo per i suoi familiari si è fermato. «È bello che qui a Castello si ricordino di Nicoletta - dice il marito Giorgio Dallavalle - mentre fa male il silenzio della Vetreria dove ha lavorato 27 anni e da dove non è più arrivata una parola. Io e i miei figli ci siamo rimasti male».
Durante la celebrazione la sindaca Valentina Stragliati rinnova la promessa fatta un anno fa: «Come amministrazione - dice - ci siamo impegnati a realizzare un monumento che ricordi Nicoletta e tutte le vittime sul lavoro. È un impegno che intendiamo portare avanti come omaggio alla memoria ma anche come monito e sensibilizzazione».
Al termine della celebrazione c'è stato il tempo per deporre un omaggio floreale alla tomba di Nicoletta. Un momento di raccoglimento per i familiari per cui quel dolore pare non volersi attenuare.
