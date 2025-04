Cavalieri e amazzoni: il turismo in sella premia Bobbio e Coli

Suggestivi e carichi di poesia, sotto un cielo grigio e con l’aria di un tempo che resiste, undici cavalieri e amazzoni sono partiti il 6 aprile da Vinovo, in Piemonte, diretti a Roma. Il loro viaggio culminerà l’11 maggio con l’incontro con il Santo Padre, insieme a oltre 300 partecipanti da tutta Europa. Organizzato dall’associazione "Natura a Cavallo", l’equiraduno unisce spiritualità e promozione del turismo sostenibile, valorizzando la condivisione dei sentieri tra escursionisti e cavalieri. Dopo Varzi, il gruppo ha raggiunto Bobbio, accolto dai Cavalieri delle Terre di San Colombano e dall’associazione Via degli Abati. Tra i momenti più toccanti, il passaggio davanti alla Cattedrale e sul ponte Gobbo, prima di arrivare alla scuderia La Caminata.

Alla serata hanno partecipato anche rappresentanti locali, tra cui la vicesindaca di Bobbio e la sindaca di Coli, che ha donato un gagliardetto da portare a Roma. Proseguendo verso Mareto, i cavalieri sono stati ospitati all’albergo dei Cacciatori e poi a Farini, dove hanno ricevuto la benedizione del parroco don Claudio Carbeni. A Groppallo hanno trovato ospitalità presso l’albergo Fratelli Salini, con i cavalli sistemati a Montalto grazie alla Pro Loco. Le prossime tappe li condurranno verso Bardi, Borgotaro e Pontremoli. L’associazione Via degli Abati sottolinea l’importanza del passaggio per la valorizzazione dell’antico itinerario tra Pavia e Pontremoli, e sta lavorando a una mappa GPS pensata per il turismo equestre, distinta da quella pedonale per garantire maggiore sicurezza.