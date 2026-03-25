Cavallerizza, il Comune punta alla riqualificazione anti degrado

«Acquisire idee e contributi per la valorizzazione ambientale, sociale, culturale ed educativa dell’area» della Cavallerizza. «Raccogliere proposte orientate alla cura, al presidio e al miglioramento della fruizione pubblica del soprasuolo coinvolgendo la comunità locale, gli enti del terzo settore, le realtà associative, economiche e civiche del territorio» per «verificare possibili partenariati, condizioni organizzative e forme di collaborazione coerenti con l’interesse generale».

Sono gli obiettivi che si propone il Comune di Piacenza con la pubblicazione dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse in tema di valorizzazione di uno spazio urbano - l’ex Cavallerizza in stradone Farnese - che ciclicamente sale alla ribalta delle cronache per le criticità e lo stato di degrado legato a frequentazioni problematiche. L’avviso, si spiega nella delibera di giunta che indica gli indirizzi per la pubblicazione, ha «natura esclusivamente esplorativa, non ha natura selettiva né comparativa, non costituisce procedura di gara o di affidamento, non comporta attribuzione di punteggi, formazione di graduatorie, riconoscimento di diritti di preferenza o attribuzione di vantaggi, e non vincola l’amministrazione alla successiva attivazione di alcun rapporto giuridico»: si punta cioè a ottenere «contributi, idee progettuali e disponibilità collaborative utili a orientare le successive determinazioni sul possibile utilizzo e sulla valorizzazione del soprasuolo dell’area, senza predefinire in questa fase lo strumento giuridico finale da utilizzare».

Le foto di Mauro Del Papa