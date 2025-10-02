C'è un luogo a Piacenza dove tutti i giorni è la festa dei nonni

Oggi è la festa dei nonni, ma c’è un luogo a Piacenza dove il rapporto tra bimbi e anziani viene celebrato ogni giorno. Quel luogo è il centro intergenerazionale Abi gestito dalla cooperativa Unicoop.

Una vera e propria immersione in emozioni, carezze e gioia condivisa tra un «con loro mi sento più giovane, mi sento più felice» e un «è bellissimo quando mi vedono e mi chiamano per nome».

«L'obiettivo di questo centro è creare benessere tra due generazioni diverse ma non troppo - spiega Francesca Cavozzi, responsabile "Progetto anziani e bambini insieme" -. Nonne e nonni incontrano i più piccoli tutti i giorni attraverso attività laboratoriali, giochi o semplicemente momenti di tempo libero da vivere insieme. Tra i momenti più significativi quando gli anziani aiutano i bimbi ad addormentarsi nell'ora della nanna».

Si illuminano gli occhi di Patrizia, Ida e Valentina quando arrivano "i nipotini" dell'asilo nido: «Quando c'è un bambino è tutto più bello».