Oggi è la festa dei nonni, «in loro la saggezza della storia»

«I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo – ha detto una volta Papa Francesco –. I bambini perché porteranno avanti questo popolo, e i nonni perché hanno la saggezza della storia e sono la memoria del popolo». E, in effetti, quello tra nonni e nipoti è uno dei legami più belli e profondi che si possano sperimentare. In esso, è un po' riassunta la vita stessa: l'anziano si riscopre giovane nello sguardo giocoso del bambino e il bambino trova nell'anziano una guida senza pari, in grado di unire saggezza e tenerezza. Per i nipoti, i nonni sanno essere amici, angeli custodi, baby-sitter e tanto altro ancora. Così , la giornata del 2 ottobre a loro dedicata, li celebra e li ringrazia.

«Rappresentano sempre più un sostegno per le famiglie – commenta Mariano Aliberti coordinatore provinciale dell'Associazione nazionale famiglie numerose Pc – specie in un momento storico in cui molti genitori hanno meno tempo a disposizione per occuparsi dei figli». A questa constatazione, Aliberti associa anche un altro pensiero. «Il tempo passato con i nonni – dice – è spesso un tempo di qualità. Gli anziani garantiscono la continuità delle tradizioni e, soprattutto, insegnano la bellezza e l'importanza del prendersi cura».