Cedimento della carreggiata, chiusa la provinciale di Val d'Aveto

La strada provinciale 586R di val d'Aveto è stata chiusa nella mattinata di lunedì 17 novembre al km 20+700, in prossimità della diga di Boschi. La decisione dell'ente di via Garibaldi, gestore della strada, è in conseguenza di un cedimento della carreggiata causato dalle forti piogge del fine settimana. L’evoluzione del dissesto franoso già presente, che nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre è peggiorato generando il cedimento di quel tratto di strada, non ha consentito il mantenimento della percorribilità in condizioni di sicurezza.

Nella giornata di domenica 16 novembre il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza aveva proceduto alla pulizia nel tratto compreso tra Marsaglia e Salsominore, a seguito di caduta massi . L’intervento non aveva richiesto però l’istituzione di limitazioni al transito.

La provinciale 586R di Val d'Aveto era stata in precedenza oggetto di interruzione della circolazione stradale, al km 20+700, nei pressi dello sbarramento della diga Boschi, a seguito di un movimento franoso ed era stata riaperta lo scorso agosto dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza.