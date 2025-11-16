Strada di Val d'Aveto, piovono massi tra Marsaglia e Salsominore

Ancora frane sulla strada provinciale 586 di Val d'Aveto. La pioggia caduta tra il 15 e il 16 novembre ha provocato una scarica di massi che si è abbattuta sul tratto tra Marsaglia e Salsominore. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o a cose.

Le operazioni di pulizia, coordinate dal servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, si sono concluse senza la necessità di istituire limitazioni al transito, garantendo la piena percorribilità della strada. Prosegue invece il monitoraggio del fenomeno franoso presente sulla stessa Provinciale al km 20+700, in prossimità della diga di Boschi.