Cena benefica a sostegno di "Oltre il muro"

Una cena benefica per aiutare un’associazione che proprio quest’anno compie vent’anni. È questo il senso con cui l’imprenditore Valter Bulla promuove un’iniziativa in programma mercoledì 20 maggio nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Franca alle 20: l’intenzione è quella di sostenere l’associazione “Oltre il muro” che dal 2006 si impegna ad abbattere le barriere tra il carcere e la società, promuovendo la dignità e il futuro delle persone detenute.

Fra l’altro per l’occasione ai fornelli torneranno due vecchie conoscenze dei piacentini: i “gemelli” che gestivano il ristorante della coop Lupi di via Taverna, Giovanni e Mino Leoni, ormai in pensione ma sempre in prima linea quando si tratta di iniziative a sostegno della casa circondariale di Piacenza.

«È una cena benefica a cui spero aderiscano tanti cittadini – spiega Bulla – l’obiettivo è importante: “Oltre il muro” opera da sempre all’interno delle Novate e merita di essere aiutata. Cerchiamo di farlo con l’aiuto dei “gemelli” che anche lo scorso Natale avevano dato la loro disponibilità per allestire il pranzo in carcere».

Per info e prenotazioni è possibile telefonare entro il 18 maggio al numero 3495713619 oppure 3295933759.