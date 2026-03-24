Chef Andrea Mainardi al Mercato coperto di Campagna amica
Protagonisti della serata i prodotti enogastronomici piacentini tra flan di zucca, coppa croccante e guancia di manzo al Gutturnio
Redazione Online
|2 ore fa
Chef Andrea Mainardi
Oggi, martedì 24 marzo, al Mercato coperto di Campagna amica in via Farnesiana,17 a Piacenza è in programma un evento speciale che vedrà protagonista lo chef showman Andrea Mainardi, al centro di una cena a quattro mani insieme al cuoco del Mercato Coperto Giuseppe Fummi. Una vera e propria esperienza immersiva comprensiva di showcooking live, dove gli ospiti potranno interagire direttamente con lo chef.
Il menu della serata, che è sold out, è un omaggio ragionato alle aziende agricole di Campagna Amica. Tra le portate spiccano il flan di zucca con vellutata di robiola e coppa croccante, un risotto carnaroli alla barbabietola con fonduta di erborinato e la guancia di manzo al Gutturnio con patate saltate al burro e timo. La conclusione sarà affidata a un tecnico gelato al latte all'azoto liquido, firma inconfondibile della sperimentazione di Mainardi.
Ogni piatto sarà impreziosito dall'olio extravergine biologico e accompagnato da una selezione di vini del territorio.
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