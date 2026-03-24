Chef Andrea Mainardi al Mercato coperto di Campagna amica

Oggi, martedì 24 marzo, al Mercato coperto di Campagna amica in via Farnesiana,17 a Piacenza è in programma un evento speciale che vedrà protagonista lo chef showman Andrea Mainardi, al centro di una cena a quattro mani insieme al cuoco del Mercato Coperto Giuseppe Fummi. Una vera e propria esperienza immersiva comprensiva di showcooking live, dove gli ospiti potranno interagire direttamente con lo chef.

​Il menu della serata, che è sold out, è un omaggio ragionato alle aziende agricole di Campagna Amica. Tra le portate spiccano il flan di zucca con vellutata di robiola e coppa croccante, un risotto carnaroli alla barbabietola con fonduta di erborinato e la guancia di manzo al Gutturnio con patate saltate al burro e timo. La conclusione sarà affidata a un tecnico gelato al latte all'azoto liquido, firma inconfondibile della sperimentazione di Mainardi.

Ogni piatto sarà impreziosito dall'olio extravergine biologico e accompagnato da una selezione di vini del territorio.