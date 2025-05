Ciclista investito in via XXI Aprile, è gravissimo

Stava pedalando lungo via XXI Aprile quando nel tratto tra via Campagna e piazzale Torino è stato violentemente travolto da un'auto e sbalzato a più di cinque metri di distanza: le sue condizioni sono disperate. È accaduto alle 23.30 del 30 maggio.

L'uomo, che ha 33 anni ed è di origini albanesi, è stato centrato da una Volkswagen Golf ed è in queste ore ricoverato nel reparto di Rianimazione a Piacenza. Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorritori del 118 che si sono trovati di fronte una situazione clinica estremamente complicata. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia locale, che si è recata sul posto per i rilievi.