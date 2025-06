Travolto in bici, 33enne muore dopo due giorni di agonia

Non ce l'ha fatta il 33enne che due giorni fa è stato protagonista di un pauroso incidente mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Si tratta di Arson Kukaj, origini albanesi, che nella notte di sabato 31 maggio, stava transitando lungo via XXI aprile quando, nel tratto tra via Campagna e piazzale Torino è stato travolto e poi sbalzato a diversi metri dal luogo dell'impatto con una Volkswagen Golf. Ricoverato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Piacenza, ferite e lesioni si sono rivelate fatali nonostante i tentativi dei medici.