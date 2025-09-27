Ciclista travolta in viale Dante, indagato l'autista del furgone
La procura di Piacenza ha disposto l’autopsia sull’anziana. L’esame autoptico servirà ad accertare le cause del decesso della donna
Paolo Marino
|1 ora fa
C’è un indagato per la morte di Maria Dodici, la donna di 82 anni che martedì scorso è stata investita da un furgone mentre attraversava viale Dante con la sua bicicletta. Si tratta di un uomo di 55 anni residente in provincia di Brescia, accusato di omicidio stradale. Parallelamente alla iscrizione dell’autista nel registro degli indagati, la procura di Piacenza ha disposto l’autopsia sull’anziana. L’esame autoptico servirà ad accertare le cause del decesso della donna, morta all’ospedale di Parma, dove era stata trasportata d’urgenza in eliambulanza, dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto. L’impatto tra la bicicletta e il furgone è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Piatti.