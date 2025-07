«Cimitero di via Caorsana, serve più decoro»

«Il cimitero urbano di via Caorsana è un luogo che appartiene alla memoria e alla coscienza collettiva dei piacentini. Per questo va rispettato, curato e reso decoroso in ogni sua parte, pubblica e privata». Così interviene Massimo Trespidi, consigliere comunale di Liberi, denunciando la situazione ancora critica in alcune zone del principale camposanto cittadino.

«Negli ultimi anni si è registrato un miglioramento nella manutenzione ordinaria e nella gestione complessiva degli spazi - prosegue Trespidi - ma resta un tema urgente e non risolto: quello del decoro. In troppe aree del cimitero, soprattutto lungo le pareti, si notano muri deteriorati, intonaci che si sgretolano, superfici scolorite, senza vernice, con evidenti segni di abbandono. È un’immagine indegna per un luogo così simbolico».

massimo trespidi consigliere comunale

Il consigliere comunale prosegue: «Non è sufficiente tenere puliti i vialetti. Serve un piano di riqualificazione che affronti anche il degrado visivo e strutturale, a partire dalla sistemazione delle pareti, sia nelle zone pubbliche sia in quelle private, coinvolgendo chi di competenza. Chi va al cimitero lo fa per ricordare, per onorare i propri cari, e ha diritto a farlo in un contesto che trasmetta dignità, rispetto e ordine. Mi auguro che l’amministrazione raccolga l’appello e metta in campo al più presto un intervento serio per restituire piena dignità al cimitero urbano di via Caorsana».