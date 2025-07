Cimitero urbano, rubati quasi tutti i nuovi innaffiatoi

Si sono concluse le operazioni di estumulazione - circa un centinaio - nel 1° reparto del Cimitero urbano di Piacenza, nell'ambito del percorso di ricognizione delle concessioni scadute negli anni e delle conseguenti procedure di regolarizzazione che riguardavano, complessivamente, 10.500 casi. «Un lavoro considerevole, avviato 18 mesi fa - spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni - grazie al quale abbiamo potuto riportare a una corretta e più razionale pianificazione tutte le pratiche di rinnovo o di riesumazione, completando nel frattempo il 20% delle regolarizzazioni necessarie, circa 2000. L'attività riprenderà in settembre: sono già in corso, a questo proposito, le affissioni che informano le famiglie interessate della necessità di contattare i gestori dei servizi cimiteriali».

«Sotto il profilo della sicurezza e della tutela del decoro - precisa Bongiorni - stiamo valutando anche l'installazione delle telecamere agli ingressi, sebbene il primo appello da fare sia alla civiltà dei comportamenti e al rispetto dei beni comuni: basti pensare ai 400 innaffiatoi acquistati, per una spesa intorno ai 2000 euro, nell'ottobre scorso e messi a disposizione dell'utenza: a distanza di nemmeno un anno, ne mancano 350 e credo che i numeri, purtroppo, si commentino da sé. Proveremo a sensibilizzare i fruitori anche attraverso cartelli specifici, che invitino ad avere sempre riguardo del luogo, delle sue dotazioni e di tutte le persone che qui si prendono cura dei propri cari, onorandone con amore il ricordo».

Al via anche la spedizione delle bollette relative ai consumi elettrici: non sarà richiesto alcun pagamento ai nuclei familiari le cui lapidi sono collocate nel primo e nel secondo reparto del cimitero urbano, dove si sta valutando un progetto di sistemazione per il ripristino definitivo delle luci votive: «La difficoltà dell'intervento - chiarisce Bongiorni - è legata alla conformazione fisica dei campi, i cui spazi non consentono agevolmente il tracciamento dei cavi per la posa e gli allacci, ponendo anche una questione di sicurezza». Nessun addebito anche per una parte delle concessioni nel cimitero di Mucinasso, in questo caso per un problema impiantistico in fase di risoluzione.

La chiesetta di Muccinasso sottoposta a manutenzione straordinaria

«Proprio a Mucinasso - aggiunge il vice sindaco - si sono appena conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della chiesetta interna, mentre è pressoché completata la riparazione di una porzione di tetto a San Lazzaro, dove l'ammaloramento e lo sgretolarsi della copertura era causa di ripetute infiltrazioni, richiedendo anche il montaggio di nuove lattonerie». Per quanto riguarda il Cimitero urbano, continua la progressiva sistemazione dei campi ed è in atto la predisposizione per il sistema di chiusura automatica dei cancelli, che sarà ovviamente dotato di apertura d'emergenza dall'interno.

Il nuovo tetto per San Lazzaro

Dal mese di settembre, infine, sarà ampliato l'orario di apertura al pubblico degli uffici cimiteriali di via Caorsana, estendendo anche al lunedì l'orario continuato - dalle 8.30 alle 17 - già in vigore il giovedì. Il martedì, mercoledì, venerdì e sabato resta confermata l'abituale apertura dalle 8.30 alle 12.30.