Cinema e solidarietà in ricordo del regista Giuseppe Piva

«Un'iniziativa emozionante e spero che prosegua nel tempo in modo che anche il figlio di Giuseppe abbia la possibilità di ricordare il suo papà con chi ha avuto la fortuna di conoscerlo». Si emoziona Giancarlo Piva, papà del regista piacentino scomparso prematuramente nel maggio del 2023, mentre - anche in qualità di vicepresidente dell'associazione "Amici di Johnny" annuncia il prossimo appuntamento benefico in sua memoria.

Il suo ricordo continua a vivere attraverso iniziative di solidarietà e momenti di condivisione. Proprio con questo obiettivo è nato il sodalizio fondato per onorare la figura di Giuseppe Piva promuovendo attività benefiche e culturali, tra cui l’istituzione di una borsa di studio e la realizzazione di progetti a favore della comunità.

A quasi tre anni dalla scomparsa dell’amico e regista, il suo ricordo non si affievolisce, ma si rafforza. Dalle 18.30 di domani, venerdì 6 marzo, lo Spazio Rotative di Libertà farà da cornice all’evento "I corti di Giuseppe - Un gesto per il cuore" che unirà memoria, cinema e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi per completare l’installazione di un defibrillatore automatico all’esterno della scuola primaria di Quarto, ne territorio comunale di Gossolengo. Un apparecchio acquistato grazie alla sinergia con Progetto Vita e all’associazione Solo cose belle. La targa sull’apparecchio sarà dedicata alla memoria del regista piacentino e a Sonia Tosi, scomparsa in un tragico incidente nel 2023.

Un aperitivo speciale pensato per offrire agli amici di Giuseppe e a tutti coloro che lo hanno conosciuto l’occasione di rivedere insieme tre dei suoi cortometraggi più recenti, con una quota di partecipazione di 25 euro, e allo stesso tempo raccogliere fondi per un progetto importante per la comunità. Durante la serata saranno proiettati «Es», cortometraggio che nel 2014 vinse il concorso nazionale Canon "La grande occasione", "Memoria", girato a Piacenza nel 2017 con Letizia Bravi e Nino Formicola, e "The Receptionist", realizzato a Ortisei nel 2020 con il contributo di Idm e della Provincia di Bolzano. Ogni proiezione sarà introdotta dai Cinemaniaci di Piacenza, che hanno collaborato con l’associazione all’organizzazione dell’evento.

Come partecipare

Il Dae è stato acquistato da Progetto Vita, grazie anche ai fondi raccolti durante una cena benefica organizzata al Palabanca dall’associazione Solo Cose Belle. «I fondi raccolti durante la serata di domani serviranno a completare l’installazione del dispositivo in esterno attraverso una teca adeguata - spiega Giancarlo Piva -, e garantendo nel tempo la manutenzione necessaria, come la sostituzione periodica di elettrodi e batterie».

Un gesto concreto che unisce memoria e prevenzione, oltre alla più grande passione di Giuseppe: il cinema. Chi desidera partecipare può contattare Fiorenza al 348 7336066, Francesco al 338 9329842 e Giancarlo al 335 7086617.