Un'autocisterna ha perso parte del carico di gasolio nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 novembre, lungo la strada provinciale che collega i comuni di Vernasca e Morfasso, nel tratto compreso tra il cementificio e Sperongia.

La Provincia di Piacenza fa sapere che la strada è stata pulita e messa in sicurezza dalla società convenzionata. Resta comunque l'invito agli automobilisti a prestare attenzione.

Poche settimane fa, un episodio analogo aveva provocato diversi incidenti in Val Trebbia.