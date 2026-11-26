Cisterna perde gasolio sulla provinciale tra Vernasca e Morfasso
L'ente ha provveduto alla pulizia del tratto. Si consiglia comunque di prestare attenzione
Nicoletta Marenghi
|3 ore fa
Il tratto di strada interessato dalla perdita di gasolio
Un'autocisterna ha perso parte del carico di gasolio nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 novembre, lungo la strada provinciale che collega i comuni di Vernasca e Morfasso, nel tratto compreso tra il cementificio e Sperongia.
La Provincia di Piacenza fa sapere che la strada è stata pulita e messa in sicurezza dalla società convenzionata. Resta comunque l'invito agli automobilisti a prestare attenzione.
Poche settimane fa, un episodio analogo aveva provocato diversi incidenti in Val Trebbia.