Cittadella e taglio degli alberi, il gip ascolta le parti e si riserva

C’è ancora da attendere per conoscere l’esito del procedimento giudiziario sul taglio degli alberi in piazza Cittadella e sulla presunta esecuzione di un subappalto non autorizzato. Nell’udienza di ieri, infatti, il giudice Vincenzo Riganti si è riservato sulla richiesta di archiviazione presentata dal sostituto procuratore Emilio Pisante.

Il procedimento penale era stato aperto ancor prima dell’abbattimento dei quindici tigli che circondavano l’ex stazione delle corriere: il primo passo del contestato cantiere e condizione preliminare per l’avvio dei lavori del parcheggio interrato. Dopo gli accertamenti condotti dal nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, la procura di Piacenza aveva infatti aperto un fascicolo per verificare eventuali irregolarità nell’operazione di taglio, in particolare la presenza di una ditta che non avrebbe avuto titolo.

L’udienza di ieri era stata fissata proprio per discutere la richiesta di archiviazione dell’indagine.