Class action in piazza? I residenti: «Il cantiere ci sta danneggiando»

Non bastavano i commercianti, quel pugno sferrato al loro business in una Cittadella disastrata, ora anche i residenti che abitano nei palazzi affacciati sul quadrilatero dissestato della piazza non reggono più la situazione di estrema incertezza, il rischio di trovarsi un cantiere per anni e la prospettiva di veder svalutati gli appartamenti. La class action per chiedere i danni è dietro l’angolo, e potrebbe finire per coinvolgere una trentina di abitanti, confida uno di loro, e tutti quelli che hanno già firmato a suo tempo il ricorso di Legambiente contro il taglio degli alberi secondo l’articolo 700 del codice di procedura civile.

Per la verità, di questo malumore crescente fra alcuni residenti aveva fatto cenno in Commissione la consigliera Sara Soresi (Fratelli d’Italia), condividendone le ragioni. «Ritengo che l’amministrazione sia stata del tutto inerte nel promuovere, un anno fa, l’avvio della procedura di risoluzione contrattuale, nonostante il mancato deposito della nuova fideiussione da parte del concessionario. In quel momento la risoluzione non era solo possibile, ma doverosa». E giudica «gravi e inaccettabili» i disagi che vivono i commercianti di zona e i residenti delle aree limitrofe alla piazza. « Disagi che si sarebbero potuti evitare se si fosse agito con tempestività e responsabilità».