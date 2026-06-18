Colpo di calore e disidratazione: a Star Bene i pericoli dell'estate

L'estate è sinonimo di vacanze, mare, sole e tempo all'aria aperta. Ma è anche una stagione che può mettere a dura prova il nostro organismo. Le alte temperature, l'esposizione prolungata al sole, la disidratazione e i cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono aumentare il rischio di malori, colpi di calore, problemi cardiovascolari e malattie della pelle. In questi mesi cresce anche l'attenzione verso la sicurezza sul lavoro, soprattutto per chi opera all'aperto. La Regione Emilia-Romagna ha annunciato nuove misure per proteggere lavoratrici e lavoratori esposti al caldo estremo, dai cantieri ai rider, con l'obiettivo di prevenire incidenti e tutelare la salute. Se ne parla questa sera, giovedì 18 giugno, alle 21 su Telelibertà a “Star bene”, la trasmissione dedicata alla salute condotta dalla giornalista Marzia Foletti.

In studio si confronteranno Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group e il professor Luigi Cavanna, primario dell’Area medica della Casa di Cura Piacenza. Particolarmente vulnerabili sono gli anziani, i bambini, le persone affette da patologie croniche e chi assume determinati farmaci, categorie per le quali il caldo intenso può rappresentare un serio fattore di rischio. Per questo motivo gli esperti raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenere una corretta idratazione e seguire un'alimentazione leggera, ricca di frutta e verdura. Anche i cambiamenti climatici stanno contribuendo a rendere le ondate di calore sempre più frequenti e intense. La prevenzione resta quindi lo strumento più efficace: informarsi, adottare comportamenti corretti e riconoscere tempestivamente i segnali di un malessere possono fare la differenza.