Coltellate in via Giarelli, tre denunce

I partecipanti alla rissa avvenuta domenica sera in via Giarelli, conclusasi a coltellate, sono stati medicati e subito dimessi dall'ospedale. I tre uomini coinvolti sono stati identificati: si tratta di un egiziano di 37 anni, un ucraino e un moldavo, entrambi di 42 anni. I primi due risultano residenti in città, mentre il terzo vive fuori comune. Tutti e tre hanno precedenti penali. Sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per rissa e lesioni personali. Le ferite riportate, localizzate a gambe e braccia, erano compatibili con l'uso di armi da taglio, molto probabilmente coltelli. Tuttavia, nessun coltello è stato rinvenuto nell'immediatezza del fatto in via Giarelli. Leggi tutto qui