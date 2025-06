Inciviltà e maleducazione continua in via Giarelli

Non solo teatro di fatti di sangue cruenti come quello che si è registrato nel pomeriggio di domenica 1° giugno con la rissa con coltellata annessa che ha acceso i riflettori su via Giarelli. Nella strada a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, oltre alle macchie di sangue che ancora ricordano il grave episodio di cronaca nera, sono comparsi rifiuti di ogni genere abbandonati nei pressi di un raccoglitore di rifiuti plastici. Materassi, reti e tanto altro, anche un cartone con una pizza non del tutto terminata a fare bella vista all'incrocio tra via Giarelli e viale Abbadia, testimonianza di quanto l'inciviltà sia purtroppo peculiarità assai diffusa, vista la frequenza con la quale rifiuti di ogni tipo vengano abbandonati nei pressi del piccolo, ma frequentato parco giochi situato proprio in via Giarelli.