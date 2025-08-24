Con il ponte chiuso Cadeo avrà altre due fermate di treni regionali

A fronte delle richieste presentate martedì scorso da una residente e mercoledì dalla sindaca Marica Toma, la Regione Emilia-Romagna ha assegnato anche a Cadeo le due fermate “mancanti” lungo la linea ferroviaria Milano-Bologna. Con la chiusura della via Emilia per i lavori al ponte sul Nure, molti si affideranno al treno per raggiungere Piacenza.

Studiando gli orari di Trenitalia, è emerso che la mancanza delle fermate di due corse regionali (i treni 2460 e 2475) a Cadeo creava un vuoto per i pendolari negli orari di punta: al mattino tra le 8 e le 9 e nel tardo pomeriggio tra le 17.30 e le 18.30.

«Due fermate importantissime per i lavoratori, alle 8.38 e alle 18.14, sono previste solo alla stazione di Pontenure e non in quella di Cadeo», aveva comunicato la sindaca Toma, chiedendo la parità di trattamento per le due stazioni «come sempre stato affermato in tutte le sedi istituzionali».

Detto, fatto, verrebbe da dire. La Regione ha risposto che inizialmente la fermata di Cadeo non era inclusa per il rischio di compromettere la stabilità e la regolarità dell’orario. Ma ha assicurato: «Dopo verifiche tecniche, le fermate per i treni 2460 e 2475 saranno attivate con decorrenza dal 26 agosto e visibili sui sistemi di vendita di Trenitalia. Si procederà in ogni caso a monitorare l’andamento del servizio per verificare la tenuta complessiva di stabilità dell’orario».