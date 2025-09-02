Ponte sul Nure, chiusura dalle 12 di lunedì 15 settembre
L'ufficialità arriva dal Comune di Cadeo con un post su Facebook
Redazione Online
|3 ore fa
Il cantiere allestito sotto al ponte sul Nure
«A seguito della comunicazione pervenuta da Anas si informa la cittadinanza che la chiusura del tratto di via Emilia in corrispondenza del ponte sul Nure è stata programmata per lunedì 15 settembre dalle ore 12. La durata dei lavori è stimata in 180 giorni».
Lo rende noto il Comune di Cadeo con un post su Facebook di martedì 2 settembre.
