Tuesday, September 2

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Tuesday, September 2

Seguici

Ponte sul Nure, chiusura dalle 12 di lunedì 15 settembre

L'ufficialità arriva dal Comune di Cadeo con un post su Facebook

Redazione Online
|3 ore fa
Il cantiere allestito sotto al ponte sul Nure
Il cantiere allestito sotto al ponte sul Nure
1 MIN DI LETTURA
«A seguito della comunicazione pervenuta da Anas si informa la cittadinanza che la chiusura del tratto di via Emilia in corrispondenza del ponte sul Nure è stata programmata per lunedì 15 settembre dalle ore 12. La durata dei lavori è stimata in 180 giorni».
Lo rende noto il Comune di Cadeo con un post su Facebook di martedì 2 settembre.
Leggi anche

Gli articoli più letti della settimana