Con l'auto nella galleria commerciale, spaccata in gioielleria

Una saracinesca sfondata, vetri e cristalli a tappezzare il pavimento e vetrine svuotate. Si è trattato di un risveglio amaro per il centro commerciale Belpò di San Rocco, dove alle tre di stanotte, quattro ladri hanno ripulito una gioielleria. La dinamica, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del grande magazzino, ha visto i quattro protagonisti del furto presentarsi davanti all’ingresso dell’ala laterale dell’edificio con due auto: un Suv (che è stato poi utilizzato per la fuga) e una Fiat 500 nera, rubata poco prima a San Rocco.

I ladri hanno prima tagliato un dissuasore di sosta in metallo per ricavare lo spazio necessario al passaggio del veicolo. Dopodiché hanno abbattuto l’ingresso, si sono diretti in macchina verso il negozio di gioielli e ne hanno sfondato la saracinesca. In questo modo sono entrati nella gioielleria e in pochi minuti hanno ripulito le vetrine, prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Codogno per le indagini, mentre il bottino a danno dell’attività commerciale è ancora da quantificare.