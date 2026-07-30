Arrestato dopo un lungo appostamento: in auto e nel garage coca, hashish e tremila euro
La Squadra Mobile ha fermato un 34enne già noto alle forze dell'ordine. Convalidato l'arresto, è stato portato in carcere alle Novate
Redazione Online
|2 ore fa
La droga, il denaro e la pistola a salve sequestrati dalla polizia
Un lungo servizio di osservazione della Squadra Mobile si è concluso con l'arresto di un 34enne straniero, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. L'operazione è scattata nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio, nell'ambito dei controlli in borghese nelle aree più sensibili della città.
Pedinato da via Veneto fino ai box di via Bianchi
Gli investigatori hanno notato l'uomo mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nella zona di via Veneto. Dopo averlo seguito, lo hanno visto raggiungere alcuni box in via Bianchi, dove è rimasto per alcuni minuti prima di dirigersi nuovamente verso il centro cittadino. A quel punto è scattato il controllo.
La perquisizione e il sequestro
In un primo momento il 34enne avrebbe dichiarato di avere con sé solo due dosi di cocaina per uso personale. La successiva perquisizione, estesa all'auto, al garage e all'abitazione, ha però consentito agli agenti di sequestrare 28 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 17,74 grammi, 1,36 grammi di hashish, 2.990 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio e una pistola a salve.
Convalidato l'arresto
L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella giornata di oggi il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo il trasferimento del 34enne alla Casa circondariale di Piacenza. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.
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