Sono trascorsi quattro anni dalla morte di Elisa e Costantino, i due ragazzi morti in Trebbia a Calendasco insieme agli amici Domenico e William. L'incidente stradale si era verificato l'11 gennaio 2022. Da allora le famiglie hanno scelto di ricordarli anche attraverso iniziative di solidarietà, sostenendo realtà del territorio impegnate nell’aiuto agli altri.

L’ultima si è svolta lunedì 16 novembre, in via Braille, alla Besurica, con la donazione di mille euro alla Misericordia di Piacenza, associazione che si occupa di trasporti sanitari e assistenza. Un contributo che le famiglie hanno deciso di destinare alla confraternita anche alla luce delle difficoltà affrontate dopo l’incendio che, nell’estate 2025, ha distrutto diversi mezzi della sede.

«Da quando i nostri ragazzi non ci sono più, abbiamo pensato che al cimitero ci sono sempre tanti fiori. Preferiamo non spendere soldi per quelli e destinarli a chi ne ha bisogno, alle associazioni. Quest’anno abbiamo deciso di sostenere la Misericordia, anche per le difficoltà che ha attraversato», spiega Antonella Grandini, mamma di Elisa.

Una scelta condivisa da Sabrina Rizzi, madre di Costantino: «Abbiamo pensato alla Misericordia perché è una realtà della nostra città. Vogliamo aiutare chi si impegna tutto l’anno per gli altri e, dopo quello che è successo all’associazione, ci è sembrato giusto dare il nostro piccolo contributo».