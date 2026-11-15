Due scosse di terremoto nell'Appennino parmense vicino a Corniglio

L'epicentro della scossa delle 19.21

Due scosse di terremoto a distanza di poco più di mezz'ora nell'Appennino parmense, in una zona relativamente vicina ai territori montani della provincia di Piacenza. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato nella serata di domenica 15 novembre due movimenti tellurici con epicentro nei pressi di Corniglio, nell'alta Val Parma.

Prima alle ore 18.44 e poi alle 19.21

La prima scossa è stata registrata alle 18.44, con magnitudo ML 2.1 ed epicentro localizzato due chilometri a nord-est di Corniglio, alle coordinate 44.4845 di latitudine e 10.1067 di longitudine.

La seconda è arrivata alle 19.21, con magnitudo ML 2.3, questa volta due chilometri a sud-ovest dello stesso paese, alle coordinate 44.4660 e 10.0787.

In entrambi i casi l'ipocentro, cioè il punto in profondità nel quale ha origine il terremoto, è stato individuato a circa 20 chilometri sotto la superficie terrestre. Le due scosse hanno quindi interessato una zona circoscritta dell'Appennino parmense, sebbene con epicentri distinti.

Quanto sono vicini gli epicentri al Piacentino?

Il territorio interessato è quello dell'alta Val Parma, nell'Appennino tosco-emiliano, a una distanza relativamente contenuta dalla montagna piacentina.

Gli epicentri distano circa 50-51 chilometri in linea d'aria da Ferriere e una settantina di chilometri dalla città di Piacenza. I due punti individuati dall'Ingv si trovano invece a circa tre chilometri l'uno dall'altro.

Le scosse possono essere state avvertite?

Si tratta di terremoti di lieve entità, generalmente registrati dagli strumenti e non necessariamente percepiti dalla popolazione.

Nelle immediate vicinanze dell'epicentro, in condizioni particolarmente favorevoli, scosse di questa intensità possono essere avvertite come un breve tremolio, soprattutto da persone ferme all'interno degli edifici. La profondità di circa 20 chilometri contribuisce inoltre ad attenuare gli effetti in superficie.

Nelle località dell'Appennino piacentino, compresa Ferriere, è invece poco probabile che i due movimenti siano stati percepiti distintamente. Non sono emerse, dalle informazioni finora verificate, conferme attendibili di persone che abbiano avvertito le scosse nel Piacentino. Questo non esclude eventuali segnalazioni locali.

Il precedente del 2025 proprio a Corniglio

La zona di Corniglio non è nuova a episodi sismici. Nella notte fra il 1° e il 2 novembre 2025, poco più di un anno fa, erano state registrate diverse scosse, fra cui una di magnitudo 3.2, con epicentro due chilometri a sud-ovest del paese e ipocentro a circa nove chilometri di profondità. Un evento sensibilmente più forte di quelli odierni e localizzato praticamente nella stessa area.

I terremoti degli ultimi mesi tra Val Nure e Val Taro

Un episodio ben più significativo è quello verificatosi tra l'8 e il 9 giugno 2026 nell'Alta Val Taro, con una sequenza di scosse tra Bedonia e Tornolo. La più forte, di magnitudo 3.4, era stata registrata alle 10.36 del 9 giugno. Il terremoto era stato avvertito distintamente dalla popolazione, tanto che numerosi residenti erano usciti dalle abitazioni.

Anche nelle ultime settimane i sismografi hanno rilevato movimenti nella zona appenninica: il 2 novembre una scossa di magnitudo 2.3 con epicentro quattro chilometri a sud-est di Morfasso, a 25 chilometri di profondità; il 5 novembre un'altra di magnitudo 2.5 nei pressi di Albareto, nel Parmense.

La sequenza sismica del 2024 nel Parmense

Resta significativo il precedente del febbraio 2024, quando l'area compresa tra Langhirano, Calestano e Fornovo di Taro fu interessata da una lunga sequenza sismica.

Il 9 febbraio venne registrata una scossa di magnitudo momento Mw 4.2, avvertita in un'ampia parte del Parmense. Secondo il bilancio successivo dell'Ingv, nell'intero 2024 furono localizzati in quell'area oltre 360 terremoti.

Questi precedenti testimoniano l'attività sismica dell'Appennino emiliano, ma non dimostrano che le due scosse di Corniglio siano collegate agli episodi precedenti, né consentono di prevedere nuovi terremoti.