Attimi di apprensione ieri sera, sabato 21 novembre, in piazza Cavalli a Piacenza a causa di un uomo che importunava i passanti armeggiando con una pinza. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine impegnate nei servizi straordinari di controllo della movida piacentina. L'uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La questura fa sapere in una nota che la Divisione Anticrimine «sta valutando l’adozione di un’idonea misura di prevenzione nei confronti del denunciato, atta a prevenire suoi ulteriori comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Complessivamente durante la serata di sabato 21 novembre nelle zone della movida cittadina sono state identificate 123 persone, di cui 26 con precedenti di polizia. Cinque gli esercizi commerciali controllati. Il servizio straordinario ha coinvolto personale della questura, della polizia stradale, del comando provinciale dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale

Durante la settimana appena trascorsa, nell'ambito di controlli disposti dal questore in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Barozzieri, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia sono state identificate 124 persone, di cui 22 con precedenti di polizia.