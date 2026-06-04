Concerto Radio Bruno, piazza in pericolo? Il Comune si affida ai droni

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Così recita l’adagio che, a quanto pare, può bene adattarsi al pensiero dell’amministrazione comunale nei giorni precedenti all’atteso concerto di Radio Bruno, che giovedì 11 giugno colorerà di musica il cuore della città. E non bisognerà preoccuparsi se questa mattina fra le statue equestri dei due Farnese, Alessandro e Ranuccio, un drone sorvolerà le nostre teste.

Alla ditta Davide Parazzi di Maleo, il Comune di Piacenza ha infatti affidato “la stesura di una relazione grafica e fotografica sullo stato di conservazione della pavimentazione delle lastre di marmo montorfano di piazza Cavalli. Tale relazione sarà effettuata prima del concerto e al termine del Radio Bruno Estate Tour 2026”. La spesa complessiva per le casse comunali ammonterà a 3.500 euro.

Precisamente, la determina stabilisce che in particolare l’azienda lodigiana svolgerà “un primo sopralluogo previsto per il giorno 4 giugno, dove verrà effettuato rilievo fotografico e riprese dall’alto con drone, cui seguirà la stesura della prima parte della relazione sullo stato attuale di conservazione, e un secondo sopralluogo successivamente al concerto con stesura della seconda parte della relazione”.

Una precauzione, quella del Comune, nata presumibilmente dall’esperienza, in quanto nel luglio 2023 il concerto di Radio Bruno aveva lasciato in dote alcune crepe nel selciato all’ombra di Palazzo Gotico, probabilmente provocate dalle operazioni di allestimento del grande palcoscenico.