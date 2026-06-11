Radio Bruno, ci siamo! Grande attesa in città, e qualche mugugno

L’attesa è finalmente finita e il conto alla rovescia è ormai iniziato. È arrivato il grande giorno di Yoga Radio Bruno Estate che questa sera, per la terza volta in città, a partire dalle 20 porterà sul palco di piazza Cavalli gli artisti più ascoltati della scena musicale italiana odierna, insieme a nomi evergreen, che sapranno dare vita a una festa per tutti. I lavori di allestimento del palco sono ormai completati e già da ieri in città l’atmosfera che si respirava tra le vie del centro storico era quella dei grandi eventi.



L’area del concerto sarà chiusa dalle 14 per la bonifica della zona da parte delle autorità competenti, e questo comporterà di conseguenza la chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali del centro.

C’è chi vede nell’arrivo del concertone un’occasione e una grande festa, ma non tutte le attività della piazza e dei dintorni sono felici dell’arrivo in città del concerto. Per quest’edizione, rispetto a quelle precedenti, le misure di sicurezza saranno ancora più stringenti (tutte le informazioni utili ai cittadini sono spiegate su Libertà ).L’area del concerto sarà chiusa dalle 14 per la bonifica della zona da parte delle autorità competenti, e questo comporterà di conseguenza la chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali del centro.C’è chi vede nell’arrivo del concertone un’occasione e una grande festa, ma non tutte le attività della piazza e dei dintorni sono felici dell’arrivo in città del concerto.