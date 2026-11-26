Giulia, Daisy, Dalila e Miriam sono alcune delle ragazze che hanno paura anche solo a girare per strada e chiedono semplicemente aiuto e di essere ascoltate. Le loro storie le ha portate a Piacenza Luciano Violante, già magistrato e presidente della Camera dei deputati, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ha discusso il tema con il convegno intitolato “Il contrasto alla violenza di genere: una prospettiva multidisciplinare" con diversi esperti.

Violante è presidente dell'associazione 2060 Futuri Probabili, che ha realizzato un video di storie di donne che chiedono aiuto, mostrato al convegno. «Dovremmo dedicare una parte significativa del nostro tempo all’ascolto – ha spiegato – le esperienze delle ragazze e dei ragazzi di oggi sono diverse dalle nostre: oggi, per le giovani donne, anche lo spazio pubblico può diventare un luogo aggressivo. È fondamentale creare occasioni e luoghi di dialogo e confronto perché possano condividere le proprie esperienze e crescere nella comprensione reciproca». I dati portati da Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, fanno infatti capire che la situazione è peggiorata: «Nel 2026 sono stati irrogati 796 anni di carcere, il 6% in più rispetto all’anno precedente, con il 10% in più di sentenze, di cui 65% di condanna e 12% di assoluzione, e l'85% dei procedimenti si è concluso in 3 anni, il 36% entro l’anno».

Secondo Fabio Pinelli, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, «la prevenzione della violenza passa attraverso un cambiamento che coinvolge famiglie, comunità e luoghi in cui crescono le nuove generazioni. Dobbiamo costruire una vera geografia della protezione, individuando i luoghi della vita quotidiana in cui una persona in difficoltà possa incontrare per la prima volta un aiuto».