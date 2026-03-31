Controllato sul bus tenta la fuga e oppone resistenza ai carabinieri: denunciato

Momenti di tensione nella mattinata di lunedì 30 marzo in via Dei Pisoni, a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del personale addetto ai controlli su un autobus di linea. Secondo quanto ricostruito, un passeggero si sarebbe rifiutato di mostrare il biglietto e di fornire le proprie generalità. Sul posto sono arrivati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, che hanno fatto scendere l’uomo dal mezzo per procedere all’identificazione.

In quel momento il passeggero avrebbe tentato di allontanarsi a piedi, venendo però bloccato poco dopo. Avrebbe quindi opposto resistenza ai carabinieri, rendendo necessario il suo contenimento in sicurezza. Sul posto, in supporto, sono intervenuti anche agenti della Polizia Locale e una volante della Questura. Non si registrano feriti. Una volta accompagnato in caserma e completate le procedure di identificazione, lo straniero, un 39enne residente in provincia di Taranto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza per resistenza a pubblico ufficiale.